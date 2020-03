MAGNUM: annullato il tour europeo

13/03/2020 - 17:04 (211 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 8 Probabilmente qualcuno gli ha fatto il culo sui social svegliandoli dal loro torpore alcolico 7 Cavoli è vero, hanno cancellato il post precedente. Brutta figura, dovrebbero fare meno gli spocchiosi davanti a un emergenza mondiale. Ovviamente parlo alla persone, non ai musicisti, cerchiamo di scindere le due cose. 6 hahahahah, che pessima figura! la dichiarazione presente nella precedente notizia è, guardacaso, sparita. 5 Gli inglesi si stanno nuovamente rivelando per quelli che sono, non ultima la sparata del dottore televisivo di malattie imbarazzanti che ha detto che il virus è una scusa per gli italiani per lavorare meno... è proprio vero un inglese un idiota, due inglesi un club, tre inglesi un impero 4 Complimenti per la monumentale figura di merda che hanno fatto! 3 Come tanti.. Troppi.. Hanno sottovalutato il fenomeno.. È successo anche nello sport.. All'estero hanno avuto una percezione sbagliata del problema secondo me.. Spero di riuscire a vederli presto. E che questa situazione finisca. Cerchiamo di essere positivi 2 Spiace per la sovraumana figura da deficienti che hanno fatto rispetto a quanto dichiarato SOLO due giorni fa 1 Come volevasi dimostrare... Veramente avrebbero voluto fare un tour nel bel mezzo di una pandemia?