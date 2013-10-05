ORANSSI PAZUZU: disponibile un nuovo brano dal prossimo disco

16/03/20
SOLILOQUIUM
Things We Leave Behind
19/03/20
KOLOSSUS
The Line of the Border
20/03/20
HYBORIAN
Volume II
20/03/20
MEDICO PESTE
ב :The Black Bile
20/03/20
MYRKUR
Folkesage
20/03/20
HELL OBELISCO
Cyclopian
20/03/20
SKULL CRUSHER
Messiah
20/03/20
FOOLS GHOST
Dark Woven Light
20/03/20
BLACK PHANTOM
Zero Hour is Now
20/03/20
ANI LO. PROJEKT
A Time Called Forever
15/03/20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + ONE DESIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
17/03/20
RHAPSODY OF FIRE + SYMPHONITY + ETERNAL SILENCE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
18/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
19/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/03/20
BORN OF OSIRIS + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
19/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/03/20
BLACK PHANTOM + NOWHERE (POSTICIPATO)
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)
20/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
20/03/20
DEATHLESS LEGACY (RINVIATO)
BORDERLINE - PISA