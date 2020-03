BODOM AFTER MIDNIGHT: il nuovo gruppo di Alexi Laiho dei Children Of Bodom

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 6 bodom after dollars.......... 5 Intanto i dindini per la vendita del nome li ha incassati... Tempo 5 anni massimo e ne incasserà altri per una reunion dei COB. 4 Alexi Laiho annuncia il suo nuovo progetto, i Bodom After Midnight. La nuova band vedrà Laiho affiancato dal chitarrista dei Children of Bodom Daniel Freyberg, il batterista Waltteri Väyrynen (Paradise Lost) e dal bassista Mitja Toivonen. Non hanno potuto tenere il nome COB poichè gli altri erano i proprietari del nome 3 quindi tecnicamente alla fine è lui che ha lasciato la band? boh.... 2 ora aspettiamo la reunion per i dindi e tutto torna. fasanez mi hai anticipatoora aspettiamo la reunion per i dindi e tutto torna. 1 AL Bodom Scusate, non conosco la storia e la situazione, ma non ho resistito Sarà che stare a casa aumenta la voglia di scrivere cose inutili Bodom of FireAL BodomScusate, non conosco la storia e la situazione, ma non ho resistitoSarà che stare a casa aumenta la voglia di scrivere cose inutili