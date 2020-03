SACRED REICH: è deceduto l'ex chitarrista Jason Rainey''

17/03/2020



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 C'era una canzone che iniziava con "Annus Horribilis..." che non è mai stata attuale come ora. Riposi anche lui in pace 6 Cazzo R.I.P. Quoto @Aceshigh 5 rip 4 R.I.P. 3 poveraccio infatti non era neanche presente sull'ultimo lavoro. Un peccato addio fra' 2 Cacchio, mi spiace moltissimo. R.i.p. Jason. Ti vado a riascoltare su The American Way adesso... 1 Spiace, orco xxx, specialmente Ignorance è uno dei miei dischi Thrash preferiti, ciao ragazzo...