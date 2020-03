KATATONIA: ascolta la nuova ''Behind The Blood''

19/03/2020 - 16:55 (150 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 ...non male.....certo che sono cambiati tantissimo nel corso del tempo.....se si fa un paragone con i primi lavori.....sembrano due band diverse....incredibile..... 4 Mi piace molto, ottimo lavoro. 3 Avevo detto che Lacquer era bella, ma che speravo che nell'album ci fossero più chitarre. In questa mi sembra cie ne siano anche "troppe" 2 Dopo il primo estratto, finalmente un pezzo con più grinta e con una chitarra cazzuta, anche se non mi convince del tutto. Non so, manca quel mood depressivo che li rendeva unici. 1 Una delle più grandi band degli ultimi 20 anni, non ricordo un loro disco mediocre e questo non farà eccezione.