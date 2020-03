PARADISE LOST: il video del singolo ''Fall from Grace'' dall'album ''Obsidian''

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 13 Mediocre, molto sulla scia di Medusa, disco assai deludente e piatto. Vediamo il resto. 12 Molto bella, inconfondibilmente Paradise Lost 11 Era una giornata inutile e triste...e poi... 10 un pezzo alla Paradise Lost...li riconosci subito... 9 Onestamente non mi ha impressionato un granchè, brano anonimo e di mestiere senza alcun momento memorabile. 8 Fantastica. Ottimo anche il mix di growl e clean...ottima anticipazione speriamo sia tutto cosi. Non capisco chi si lamenta del growl.. 7 Qua si torna agli albori. Ma anch'io apprezzo di più le parti con le clean vocals che quelle con il growl - che però è sempre particolare e ascoltabile. 6 @Napoleone Wilson: il pezzo è già disponibile su Spotify in via ufficiale 5 E' vietato diffondere materiale non uffiicialmente rilasciato dall'artista 4 Bel pezzo!!! Aspetto il resto!!! 👍🏻 3 Bel pezzo!!! Aspetto il resto!!! 👍🏻 2 Che classe........ 1 Ancora col growl