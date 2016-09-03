HEAVEN SHALL BURN: ecco il video di ''Übermacht''

21/03/20
WALL OF PALEMHOR
D.R.A.M.A.C.O.R.E.
21/03/20
CULT OF FIRE
Moksha / Nirvana
24/03/20
EXCALIBUR
Cero
27/03/20
IN THIS MOMENT
Mother
27/03/20
ENEPSIGOS
Wrath of Wraths
27/03/20
WUW
Retablir la Eternite
27/03/20
VOID OF SLEEP
Metaphora
27/03/20
PINO SCOTTO
Dog Eat Dog
27/03/20
ENZO AND THE GLORY ENSEMBLE
In The Name Of The World Spirit
27/03/20
ARKADO
Never Say Never
21/03/20
DEATHLESS LEGACY (RINVIATO)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
22/03/20
DECAPITATED + BEYOND CREATION + INGESTED + LORNA SHORE + VISCERA (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
26/03/20
RUSSIAN CIRCLES + TORCHE (ANNULLATO)
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
27/03/20
TANKARD + GUESTS (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
27/03/20
RUSSIAN CIRCLES + TORCHE (ANNULLATO)
BRANCALEONE - ROMA
27/03/20
RAIN + GUESTS (ANNULLATO)
DEVIL SALOON - BOLOGNA
28/03/20
TANKARD + GUESTS (ANNULLATO)
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
28/03/20
RUSSIAN CIRCLES + TORCHE (ANNULLATO)
CENTRO SOCIALE TPO - BOLOGNA
28/03/20
IMAGO MORTIS + GUESTS (ANNULLATO)
UFO ROCK PUB - MOZZO (BG)
29/03/20
TANKARD + GUESTS (ANNULLATO)
TRAFFIC LIVE - ROMA