CONCEPTION: ascolta la nuova ''By The Blues''

20/03/2020 - 15:59 (189 letture)



7 Sa da comprare 6 Concordo con aces gran sound, sembrano molto i ryche quelli più sperimentali con aperture alla purple Europe. Notevole 5 Ascoltare la sua voce dopo tanti anni dal suo abbandono ai kamelot è qualcosa di spettacolare! Ovviamente l'interesse per questa band è quasi tutta esclusivamente concentrata sul tuo cantante, ma credo che anche la qualità dei musicisti ha il suo perché! 4 Ragazzi, la voce di Roy é emozione pura, e mentre i pezzi dell'ep li ho trovati un po' spenti, questo è davvero buono... 3 ...benissimo... 2 Fantastica cosi' come erano i brani del precedente demo,sospetto capolavoro,stile unico e perfetto,gran ritorno 1 Diverso da quanto ascoltato sull'ep di qualche tempo fa... Voglio azzardare : un mix tra Conception, ultimi Europe e qualcosa dei Queensryche post De Garmo (qualcosa di buono però)... Sembra accattivante, devo riascoltarla. Ci sorprenderanno?