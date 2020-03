DEATH ANGEL: Will Carroll ricoverato coi sintomi del Covid-19

21/03/2020 - 12:22 (345 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 12 Il virus in Cina era già stranoto è da noi si pensava non potesse arrivare? Ma la gente come cazzo sta? Se ci fossimo mossi per tempo come nazione avremmo subito meno danni. Restano due considerazioni: il governo sta facendo del suo meglio in questa condizione paradossale, la gente non ci arriva con il cervello lo dimostrano le persone al tabaccaio per i gratta e vinci e le inutili code per la spesa. Per quanto riguarda Will, spero che ce la faccia esattamente come tutti i malati del mondo. 11 Il virus in Cina era già stranoto è da noi si pensava non potesse arrivare? Ma la gente come cazzo sta? Se ci fossimo mossi per tempo come nazione avremmo subito meno danni. Restano due considerazioni: il governo sta facendo del suo meglio in questa condizione paradossale, la gente non ci arriva con il cervello lo dimostrano le persone al tabaccaio per i gratta e vinci e le inutili code per la spesa. Per quanto riguarda Will, spero che ce la faccia esattamente come tutti i malati del mondo. 10 Ciao Lambrusco! Lo avremo saputo tardi ma siamo corsi subito ai ripari. Mentre c’è gente in giro (Johnson e Trump) che pur sapendolo, hanno deciso che loro “ce l’hanno più duro” e che non si sarebbero fermati davanti a niente. Salvo poi fare tardivamente dietro front e trovarsi con una potenziale bomba in casa. 9 ...in bocca al lupo,will ! 8 Carroll è simpaticissimo, sta sempre assieme ad Aguilar prima e dopo ogni concerto, con i fans a fare foto e bere in compagnia. Forza Will ! 7 Tino,credimi finita questa storia torneremo più forti di prima.Gli ultimi concerti che ho visto sono stati Dream Theater,Omnium Gatherum,e Symphony X,un emozione talmente forte che non vorrò mai più privarmene.Costi quel che costi.Non vedo l ora che tutto riprenda 6 @Painkiller, purtroppo anche in Italia lo abbiamo saputo tardi... 5 Auguri ragazzi, comunque vada penso che sia la fine della musica come la conosciamo, già era moribonda perché non si vendevano più dischi ora penso che anche quando passerà questo incubo i concerti saranno inevitabilmente disertati. Io personalmente penso che ho chiuso 4 Morto da poco un ragazzo che conoscevo, in un paese vicino al mio. Spero bene per i ragazzi delle band. Stavolta ci stiamo decimando davvero... 3 In bocca al lupo, forza! 2 Un grandissimo in bocca al lupo a tutti e due!!! Tenete duro ragazzi!!! Ho paura per gli altri membri delle 3 bands... incrociamo le dita! 1 Le band della mia adolescenza...tutti a rischio perché mentre da noi si cancellavano tutti gli eventi, altrove si è andati avanti. Santo cielo.