AETHER REALM: guarda il nuovo lyric video

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24/03/2020 - 09:10 (57 letture)

Le Marquis de Fremont
Martedì 24 Marzo 2020, 12.49.01
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Effettivamente devo riascoltare il pezzo. Mi era piaciuta di più, però, la precedente "Goodbye". Vediamo come sarà il disco. Il precedente non era affatto male. Au revoir.
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