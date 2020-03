CIRITH UNGOL: ascolta la nuova ''Before Tomorrow''

25/03/2020 - 17:38 (102 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 A me invece questi singoli hanno ricordato di più "One Foot in Hell", il primo soprattutto. In ogni caso, gran pezzo anche questo! Spero la qualità resti questa per tutto l'album 3 Tim Baker Is God 2 Tim Baker Is God 1 Molto bella anche questa come il primo singolo. Acquisto sicuro. Mi sembrano vicine come stile all album Paradise Lost ,cioé con un lato heavy piú accentuato. Bene,visto che considero la trilogia finale di quell album un capolavoro.