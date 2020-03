PEARL JAM: ascolta la nuova ''Quick Escape''

26/03/2020



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 Meglio dell'altro singolo, ma di poco. E poi non mi convince la voce di Eddie, sembra compressa, con un filtro, boh. Cmq aspettiamo 5 Il caso vuole che una determinata rivista sia uscita proprio oggi con articolo monografico sui tempi di TEN (ci sono loro in copertina non potete sbagliare). Ecco, immergermi in certe atmosfere e quindi ascoltare questo brano...Beh...torno a leggere l'articolo 4 appena finito il primo ascolto, album distante anni luce dagli ultimi 2 aborti ma nulla di più 3 Mettere effetti e filtri ad una delle più belle voci del mondo mi lascia senza parole. Meglio del primo obbrobrio, però è l'ennesima canzone che arriva al 40% del potenziali di questa band.... 2 Bella. Mi ricorda la versatilità di No code. 1 Sulle prime mi è piaciuta più della precedente, ma ancora non so che pensare.