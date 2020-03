TESTAMENT: Chuck Billy è negativo al Covid-19

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 10 Minchia, c'ha messo poco... 9 Elluis: quoto sul fatto che non si guarisce in poco tempo. Anzi, si guarisce prima clinicamente (cioè, cessano i sintomi) che laboratoristicamente (cioè, si resta positivi per tanto tempo). Probabilmente è un falso negativo. L'importante comunque è la clinica: se sta bene, vuol dire che sta guarendo dall'infezione. 8 Scusate non voglio fare il rompicoglioni puntiglioso, ma non si guarisce in due giorni da questo virus, non è un raffreddore: allora i casi sono due, o lui era malato da dicembre / gennaio ed è guarito adesso dandone notizia solo ora (per non parlare della mancata quarantena), oppure quello di cui era malato, non era il coronavirus, ma magari una semplice influenza con un pò di febbre... 7 ...buona notizia...speriamo di ricevere presto buone notizie per gli altri.... 6 Grande! 5 Chuck è un vero berserkr \m/ 4 Speriamo pero' guariscano gli altri..😢 3 Ottima notizia 2 Sono contento e mi tocco i maroni per lui, come me li tocco per tutti quelli che dicono di essere guariti da qualsiasi malattia o infezione, per me è meglio dire: adesso sto bene e sono risultato negativo. 1 Benissimo, benissimo💪👍