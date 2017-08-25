CYHRA: guarda il video di ''Dreams Gone Wrong''

30/03/20
DAWN OF OUROBOROS
The Art Of Morphology
03/04/20
BLAZE BAYLEY
Live in Czech
03/04/20
AUGUST BURNS RED
Guardians
03/04/20
PALACE
Reject The System
03/04/20
TESTAMENT
Titans of Creation
03/04/20
P.O.E. (PHILOSOPHY OF EVIL)
Of Humanity And Other Odd Things
03/04/20
AD INFINITUM
Chapter I: Monarchy
03/04/20
BONFIRE
Fistful Of Fire
03/04/20
AARA
En Ergô Einai
03/04/20
MIRACLE FLAIR
Synchronism
28/03/20
TANKARD + GUESTS (ANNULLATO)
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
28/03/20
RUSSIAN CIRCLES + TORCHE (ANNULLATO)
CENTRO SOCIALE TPO - BOLOGNA
28/03/20
IMAGO MORTIS + GUESTS (ANNULLATO)
UFO ROCK PUB - MOZZO (BG)
29/03/20
TANKARD + GUESTS (ANNULLATO)
TRAFFIC LIVE - ROMA
31/03/20
KRISIUN + GRUESOME + VITRIOL (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
02/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
02/04/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
EXCALIBUR PUB - CHIAVARI (GE)
03/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA
03/04/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
04/04/20
GUTALAX + GUESTS TBA
CIRCOLO EKIDNA - CARPI (MO)