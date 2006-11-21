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NAGLFAR: pubblicato il secondo singolo da ''Cerecloth''
27/03/2020 - 12:01 (205 letture)

lisablack
Venerdì 27 Marzo 2020, 19.53.20
3
Niente male👍
Aceshigh
Venerdì 27 Marzo 2020, 14.16.34
2
Parrebbe che il nuovo album prometta molto bene... 🤘🏻
Kiodo 74
Venerdì 27 Marzo 2020, 14.05.29
1
Che sorpresa appurare che ancora esistono i Naglfar, non l'avrei mai detto..... Ricordo che ai tempi mi piacque molto Vittra..... Furono senz'altro una innovazione nel campo estremo..... Auguri!
RECENSIONI
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