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The Art Of Morphology

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BLAZE BAYLEY
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Synchronism

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28/03/20
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CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

28/03/20
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28/03/20
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29/03/20
TANKARD + GUESTS (ANNULLATO)
TRAFFIC LIVE - ROMA

31/03/20
KRISIUN + GRUESOME + VITRIOL (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

02/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

02/04/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
EXCALIBUR PUB - CHIAVARI (GE)

03/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA

03/04/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
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04/04/20
GUTALAX + GUESTS TBA
CIRCOLO EKIDNA - CARPI (MO)
AS I LAY DYING: ascolta il nuovo singolo ''Destruction Or Strength''
27/03/2020 - 16:44 (74 letture)

RECENSIONI
s.v.
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80
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ARTICOLI
13/10/2019
Live Report
AS I LAY DYING
Magazzini Generali, Milano, 09/10/2019
13/11/2011
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AMON AMARTH + AS I LAY DYING + SEPTICFLESH
New Age, Roncade (TV), 08/11/2011
 
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