ACID BATH: la loro discografia disponibile in streaming

28/03/2020 - 11:03 (91 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Di questi sporcaccioni ho il cd quello con il clown in copertina.....un disco veramente triturante e marcio.... Come deve essere nella tradizione del genere. 1 Notizia fantastica, due capolavori ancora troppo poco conosciuti che dovrebbero essere patrimonio dell'umanitÓ