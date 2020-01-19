WVRM: ecco il quarto singolo da ''Colony Collapse''

03/04/20
BLAZE BAYLEY
Live in Czech
03/04/20
WITCHES OF DOOM
Funeral Radio
03/04/20
AD INFINITUM
Chapter I: Monarchy
03/04/20
LOVIATAR
Lightless
03/04/20
MANAM
Ouroboros
03/04/20
P.O.E. (PHILOSOPHY OF EVIL)
Of Humanity And Other Odd Things
03/04/20
AUGUST BURNS RED
Guardians
03/04/20
THORN IN SIDE
Tales Of The Croupier
03/04/20
CONCEPTION
State of Deception
03/04/20
AARA
En Ergô Einai
31/03/20
KRISIUN + GRUESOME + VITRIOL (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
02/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
02/04/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
EXCALIBUR PUB - CHIAVARI (GE)
03/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA
03/04/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
04/04/20
GUTALAX + GUESTS TBA
CIRCOLO EKIDNA - CARPI (MO)
04/04/20
FULL OF HELL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
04/04/20
ANCIENT + NECRODEATH + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
04/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/04/20
DEATHLESS LEGACY
GRINDHOUSE CLUB - PADOVA