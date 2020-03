VISIONS OF ATLANTIS: posticipato il tour europeo

31/03/2020 - 19:28 (63 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 @Marcus Grazie per la correzione, ho corretto immediatamente. 2 Le date del 14 e del 15 sono state fatte e quella del Dagda è stata anche molto bella. Il tour posticipato era quello di Aprile che non aveva date Italiane... 1 Le date del 14 e del 15 sono state fatte e quella del Dagda è stata anche molto bella. Il tour posticipato era quello di Aprile che non aveva date Italiane...