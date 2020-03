FINNTROLL: terminate le registrazioni del nuovo album

31/03/2020 - 19:45 (95 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 Non vedo l'ora! 1 Questi li avevo lasciati a Nattfodd..... Più per mia svogliatezza che per loro demeriti.... Dovrei recuperare la perduta strada..... Comunque mi piacevano ai tempi. Ossequi!