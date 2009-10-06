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TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
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NECRODEATH (ANNULLATO)
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GUTALAX + GUESTS TBA
CIRCOLO EKIDNA - CARPI (MO)

04/04/20
FULL OF HELL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

04/04/20
ANCIENT + NECRODEATH + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

04/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/04/20
DEATHLESS LEGACY
GRINDHOUSE CLUB - PADOVA

04/04/20
IMAGO MORTIS + GUESTS
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
FINNTROLL: terminate le registrazioni del nuovo album
31/03/2020 - 19:45 (95 letture)

Stagger Lee
Martedì 31 Marzo 2020, 20.54.37
2
Non vedo l'ora!
Kiodo 74
Martedì 31 Marzo 2020, 20.05.40
1
Questi li avevo lasciati a Nattfodd..... Più per mia svogliatezza che per loro demeriti.... Dovrei recuperare la perduta strada..... Comunque mi piacevano ai tempi. Ossequi!
RECENSIONI
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Morte, Folklore e Metallo!
 
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