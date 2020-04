CRO-MAGS: a giugno uscirà ''In the Beginning'', disponibile il download del singolo

01/04/2020 - 14:24 (107 letture)



5 Quel RAGAZZACCIO che sta al microfono è sempre una garanzia di HC con i controcazzi. Welcome CRO-MAGS. 4 @er colica posso confermare che la band è la sua vita. Ho avuto modo di conoscere Harley a dicembre di tre anni fa quando venne con la sua band a suonare al Legend di Milano (gli attuali Cro-Mags appunto, ma all'epoca era ancora con il nome Harley Flanagan). Verso le 18 del giorno stesso, poche ore prima dell'inizio ha annunciato che avrebbe incontrato i fans in una stanza attigua al locale dove fare quattro chiacchere tutti insieme, e firmare le copie della sua autobiografia. E' stata una figata, e lui davvero una gran persona! 3 comunque sentito ora il pezzo, moltissimo bad brains, anche per l'effetto vocale, un miscuglio cro mags bad brains. Alla fine ricordo che Harley è sempre stato un grande ammiratore dei bad brains, onestamente non mi aspettavo un pezzo leggermente diverso. Si anche io comunque posso solo sottolineare l'ambiguità di un Joseph e in generale tutta la grottesca storia che ruota ormai da anni intorno al nome cro mags, in ogni caso Harley tra alti e bassi, tra cazzate fatte e cazzate subite, tra sparate esagerate e cose giuste ha sempre dimostrato di tenere sul serio ai cro mags ed è lui la vera anima dello stile hardcore alla cro mags. Poi come detto sono anni che fa uscire pezzi sempre uguali ma alla fine glielo perdono proprio per questa sua tenacia e questo suo carattere. 2 Il pezzo online comunque è ascoltabile anche su YouTube, senza doversi registrare per forza a quel sito. @er colica concordo con quello che hai scritto, Harley adesso può usare legalmente il nome Cro-Mags perchè ha chiuso la causa legale durata anni con John Joseph e Mackie, i quali ora vanno in giro con il nome -Cro-Mags JM- giusto per non confonderci, hahaha! Cmq sì, la vera band è quella di Harley, non c'è discussione! 1 alla fine questa è l'ennesima dimostrazione che i cro mags sono sempre stati fondamentalmente Harley, almeno a livello attitudinale logico perché la loro musica ha fatto storia anche perché harley si è sempre circondato di ottimi musicisti che hanno dato il loro contributo artistico ai cro mags. Ma ormai i cro mags sono una sorta di allungamento artistico di flanagan che fa uscire abbastanza regolarmente pezzi e dischi tutti comunque uguali con nomi diversi ieri erano i WHITE DEVIL negli anni 90 poi sono diventati gli HARLEY'S WAR poi ancora successivamente qualche anno fa un nuovo disco a nome suo HARLEY FLANAGAN e ora rimette in piedi il nome cro mags perché nel corso del tempo ha scritto altra musica e si circonda di ottimi turnisti. Alla fine merito a lui per la sua tenacia diciamo cosi anche se sono anni che suona i stessi pezzi ma con nomi diversi in un giro tondo fatto di risse invidie azioni legali penali e personaggi ambigui tipo un john joseph per esempio. Vabbè storie a parte sentirò in ogni caso molto volentieri questo nuovo disco che se so già come suonerà nota per nota.