METAL CHURCH: disponibile ''Conductor'' dalla nuova raccolta

01/04/2020 - 19:34 (115 letture)



Federico "Vandroy" Landini 5 Non fateci caso.....ogni tanto alzhaimereggio! Credevo fosse un inedito messo sulla raccolta invece è un brano presente su Hanging in the Balance..... Povero me! 4 Ah ecco....che sciocco.... Non avevo capito che era un redux.... Quindi mi ricordava una loro vecchia canzone..... Minchia, sto invecchiando! 3 toxic waltz? 2 Brano nella norma considerando il valore della band.... Ma mi ricorda troppo qualcosa......mi sto scervellando....è la quarta volta che lo ascolto ma non mi viene in mente cosa precisamente.... Eppure.... 1 Era già perfetta la versione su Hanging in the balance, non capisco il senso di queste "redux"