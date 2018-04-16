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NECRODEATH
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

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VAN DER GRAAF GENERATOR (POSTICIPATO)
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
HAKEN: disponibile il concerto al Roundhouse di Londra
02/04/2020 - 14:11 (109 letture)

duke
Giovedì 2 Aprile 2020, 20.30.01
1
....che bella notizia....un ottima band che sfodera enormi qualita' tecniche....
RECENSIONI
92
s.v.
90
78
90
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11/07/2019
Live Report
HAKEN + NEW HORIZONS
Ippodromo delle Capannelle, Roma (RM), 07/07/2019
 
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