ULVER: online la nuova ''Little Boy''

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03/04/2020 - 10:32 (66 letture)

Galilee
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Pezzo non male.
Kiodo 74
Venerdì 3 Aprile 2020, 11.49.48
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Ormai sono diventati un po' troppo Depeche Mode style.... Non mi entusiasmano più come una volta.... Ossequi!
RECENSIONI
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