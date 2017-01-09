      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Horizons - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/04/20
BLAZE BAYLEY
Live in Czech

03/04/20
AUGUST BURNS RED
Guardians

03/04/20
THORN IN SIDE
Tales Of The Croupier

03/04/20
AARA
En Ergô Einai

03/04/20
TESTAMENT
Titans of Creation

03/04/20
AD INFINITUM
Chapter I: Monarchy

03/04/20
LOVIATAR
Lightless

03/04/20
WITCHES OF DOOM
Funeral Radio

03/04/20
P.O.E. (PHILOSOPHY OF EVIL)
Of Humanity And Other Odd Things

03/04/20
MANAM
Ouroboros

CONCERTI

03/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA

03/04/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

04/04/20
GUTALAX + GUESTS TBA
CIRCOLO EKIDNA - CARPI (MO)

04/04/20
FULL OF HELL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

04/04/20
ANCIENT + NECRODEATH + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

04/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/04/20
DEATHLESS LEGACY
GRINDHOUSE CLUB - PADOVA

04/04/20
IMAGO MORTIS + GUESTS
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)

04/04/20
NECRODEATH
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

05/04/20
VAN DER GRAAF GENERATOR (POSTICIPATO)
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
BEYOND THE BLACK: guarda il video di ''Golden Pariahs''
03/04/2020 - 19:46 (41 letture)

RECENSIONI
74
ARTICOLI
26/01/2017
Intervista
BEYOND THE BLACK
Giovani, ma con le idee chiare
22/01/2017
Live Report
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017
 
ALTRE NOTIZIE
03/04/2020 - 19:46
BEYOND THE BLACK: guarda il video di ''Golden Pariahs''
07/03/2020 - 10:45
BEYOND THE BLACK: previsto per giugno il nuovo album
02/03/2020 - 14:00
AMARANTHE: in Italia coi Beyond The Black per una data
05/05/2019 - 10:45
BEYOND THE BLACK: in estate la nuova edizione di ''Heart Of The Hurricane''
03/08/2018 - 17:33
BEYOND THE BLACK: guarda il nuovo video
07/07/2018 - 11:33
BEYOND THE BLACK: ecco il singolo 'My God is Dead'
08/06/2018 - 12:20
BEYOND THE BLACK: 'Heart of the Hurricane' uscirà ad agosto, ecco dettagli e singolo
09/05/2018 - 16:36
BEYOND THE BLACK: firmano per la Napalm Records
15/01/2017 - 11:06
BEYOND THE BLACK: disponibile il video di 'Night Will Fade'
09/01/2017 - 16:27
BEYOND THE BLACK: guarda il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
03/04/2020 - 19:59
AD INFINITUM: disponibile lo streaming integrale dell'album di debutto
03/04/2020 - 19:56
THE VINTAGE CARAVAN: firmano con la Napalm Records,
03/04/2020 - 19:38
LOUDNESS: posticipata ad aprile 2021 la data italiana
03/04/2020 - 18:07
HAZZERD: il video di ''Waking Nightmare'' dall'ultimo album
03/04/2020 - 18:03
PURE REASON REVOLUTION: presentata ''Ghosts & Typhoons'' dal prossimo disco
03/04/2020 - 17:59
ECLIPSE: ecco il nuovo singolo
03/04/2020 - 17:19
TESTAMENT: guarda il video di ''Children Of The Next Level''
03/04/2020 - 15:03
VADER: online un nuovo singolo ''Into Oblivion''
03/04/2020 - 12:36
WITCHCRAFT: ascolta la nuova ''A Boy And A Girl''
03/04/2020 - 11:52
ARCHGOAT: tutto il live album ''Black Mass XXX'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     