CORONER: quest'anno registreranno il nuovo album

04/04/2020 - 11:26 (377 letture)



19 SIIIIIIIIIIII!!!!!! ottima notizia 18 Lisa, non e' una questione di se ma solo di quando...Jim e Gene hanno dichiarato a diversi magazine americani e australiani che l'album vedra' la luce entro il 2020 (gia' registrati 7 pezzi) ma considerato sto cazzo di virus ed anche l'impegno che avra' Gene con la promozione del nuovo Testament temo che andremo ai primi del 2021...Per ora avanti con Testament, Lamb of God e poi Coroner e Dark Angel, non male eh? 17 Notizia booooooom 16 Grande notizia 15 Ottima notizia dopo i graditi ritorni di Conception e Psychotic Waltz Come già espresso nei post precedenti non sarebbe male risentire qualcosa di nuovo di Dark Angel e Toxik...incrociamo le dita 14 ....finalmenteeeeeeee........ 13 L'unica buona notizia che inizia con coron... In questo periodo 12 Bellissima notizia....dopo anni di lunga attesa...Sara' qualcosa di interessante sicuramente! 11 Era ora! Fantastica notizia! 10 Erezione 9 Ottima notizia! Se dovessero tornare anche gente come Toxik e Sadus farei i salti di gioia. 8 Ehi lethal hai ragione mancano i Dark Angel, ma rimane un sogno temo..😢, comunque notizia bellissima e sono gia' in trepidante attesa. 7 per fare del gossip relativamente accertato io posso dire che pure i vio-lence stanno tornando, un ep su metal blade tra non molto. Non so se c'è gia la notizia ma ricordo bene di aver letto cosi... 6 Non ci posso credere....dopo 27 anni, sono commosso.... Visti a Livorno qualche anno fa durante il reunion tour..mostruosi, una tecnica da far paura! Adesso ci vorrebbe l'annucio sui Dark Angel, vero Lisa ??? 5 Non ho mai desiderato più piacevolmente l'arrivo dei becchini......sarà un ritorno col botto! 4 questa è grossa, notizia importante. E pure relativamente veloce a quanto pare. Uno dei ritorni più chiacchierati nei prossimi mesi sicuro. 3 Grande Giove! 2 In questo anno maledetto..arriva una notizia storica !!👏👏👍 1 Godo.