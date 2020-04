LORD OF THE LOST: guarda il video di ''We Were Young'' con il coro

05/04/2020 - 10:26 (89 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 comunque da From the Flame into the Fire hanno veramente aumentato la qualità della loro proposta musicale con certi apici mica da ridere. Oddio, qualcun altro che ascolta i LOTLcomunque da From the Flame into the Fire hanno veramente aumentato la qualità della loro proposta musicale con certi apici mica da ridere. 2 Bel pezzo, uno dei migliori gruppi in circolazione colpevolmente semisconosciuto da noi. Peccato per le cariatidi nel video... 1 Visto ieri, la canzone è carina. Comunque bene che sia in arrivo un terzo album orchestrale, i precedenti erano veramente belli e il secondo più del primo, quindi spero proprio che arrivi un bel disco. E anche che ci sia qualche riarrangiamento di alcuni pezzi di Thornstar, perché credo che meriterebbero.