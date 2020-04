HELLFEST: rinviata l'edizione 2020

Beh, vediamo, in Francia il contagio ha iniziato a diffondersi un po' più tardi che da noi e con dei provvedimenti che non sono per niente i nostri (molto meno efficaci e con tanta superficialità, idem dicasi per gli inglesi), quindi possono ragionevolmente aspettarsi degli strascichi importanti. In ogni caso, la decisione è più che giusta: meglio non rischiare di doverlo annullare all'ultimo o di mettere a repentaglio la salute della gente per un festival, meglio rinviarlo a tempi presumibilmente più sicuri. Comunque giusto mettere in conto che potrebbero saltare molte cose anche da noi: di certo eventi grossi dovranno essere ancora rinviati anche in Italia e non potranno essere ripresi prima di avere un'alta sicurezza, cosa che potrebbe impiegarci molto a verificarsi.