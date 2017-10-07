GRAVE DIGGER: ecco il video di ''Thousand Tears''

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09/04/2020 - 18:44 (122 letture)

davide
Giovedì 9 Aprile 2020, 21.41.55
4
pazzesco..testo anche ridicolo . La gente si sopravvaluta da matti.....pazzesco
David D.
Giovedì 9 Aprile 2020, 21.27.21
3
Noiosa è dir poco.
Radamanthis
Giovedì 9 Aprile 2020, 20.47.11
2
Mah, questa non mi piace. E purtroppo é proprio la voce di chris che non ci azzecca molto, anzi. La voce femminile molto meglio. Però il brano in generale non mi piace molto.
Underground
Giovedì 9 Aprile 2020, 20.00.56
1
Altra cagata. Eehhh belli i tempi di Tunes of war, come sono lontani.
RECENSIONI
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11/10/2017
Live Report
GRAVE DIGGER
Circolo Colony, Brescia, 07/10/2017
 
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