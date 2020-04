NIGHTWISH: disponibili tutti i lyric video del primo disco del nuovo album

Procession è l'unico brano che mi piace molto e per intero. Di Endlessness mi piacciono solo l'intro e il finale, di Shoemaker solo le melodie vocali di Floor e il finale, di How's the Heart solo il finale. Music è bellina, non mi dispiace, ha un buon intro, ma non mi fa saltare dalla sedia. Tribal mi potrebbe anche piacere, in fondo ha un ritmo tirato e belle percussioni, ma quei riff li trovo di una banalità disarmante. Pan sembra uno scarto di Century Child con l'aggiunta della colonna sonora di Pirati dei Caraibi, ma tutto sommato scorre senza intoppi. Quanto ai brani già conosciuti, Noise lo trovo brutto e di una banalità disarmante, mentre Harvest mi ha annoiato molto velocemente. Qui e lì ci sono delle cose nuove (l'intro simil-doom di Endlessness, il synth "fantascientifico" all'inizio di Procession, alcuni ritornelli vagamente alla Muse) e ci sono caratteristiche positive (Floor che finalmente canta in modo aggraziato, i finali emotivamente potenti di Endlessness e Shoemaker, alcune melodie orecchiabili e insieme raffinate), però questi pregi sono sommersi in un mare di prevedibilità e banalità. Attenzione: non siamo mai ai livelli di riciclaggio sfacciato dell'orrido EFMB, anche se Noise e il riff portante di Endlessness ci si avvicinano, però comunque sento troppa puzza di già sentito. Il fantasma di Master Passion Greed fa capolino qui e lì, in melodie orchestrali che mi fanno spesso chiedere "dove l'ho già sentita questa?", anche c'è mai un richiamo palese, mentre i riff di chitarra sono barbosi e scritti col pilota automatico. Ci sono alcune soluzioni che fanno quasi Symphony X di primi Anni 2000, peccato però che siamo nel 2020. Ben vengano quegli elementi nuovi prima citati, ma sono... too little too late, troppo poco e troppo tardi. Bastano per salvare l'album, che per me è assolutamente promosso (almeno nel suo primo CD), però non bastano per far fare i salti di gioia. Per me Human è un album carino, più che accettabile, sicuramente superiore a EFMB, DPP e AFF, ma già con Imaginaerum se le batte mentre Once e Century Child stanno a kilometri di distanza. Se al posto di "Nightwish" in copertina ci fosse stato scritto "Delain", forse sarebbe passato inosservato. Quanto al secondo CD, devo ascoltarlo meglio; per adesso penso abbia alcuni passaggi molto ispirati (soprattutto in Ad Astra) e altri banali (The Blue e The Green ricordano fin troppe cose), ma per assimilarlo bene ci vorranno più ascolti.