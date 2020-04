ACXDC: online la nuova ''Copsucker''

10/04/2020 - 10:54 (160 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Non li avevo mai sentiti, ma il nome è veramente da denuncia ahahah. Cerco componenti per una band che scriva solo di tematiche legate al romanticismo inglese chiamata Byron Maiden a questo punto. 3 Strano non gli hanno ancora fatto causa per deturpazione di nome sacro 2 Come si fa a chiamare così un gruppo? 1 Darsi un nome del genere è di una stupidità disarmante