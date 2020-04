CRIMSONWIND: firmato accordo con Underground Symphony, in arrivo ''Beyond the Gates''

Anna Rosa "annie" Lupo 2 Attendiamo, il primo mi è piaciuto molto di piu rispetto al secondo..Una band interessante comunque, la prova del terzo disco è la maturità di una band..Vedremo.. 1 Grande! fin'ora non mi hanno deluso, speriamo bene