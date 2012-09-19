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IGORRR + AUTHOR & PUNISHER + OTTO VON SCHIRACH
LEGEND CLUB - MILANO
SABATON: disponibile il live video di ''Ghost Division'' dal loro ultimo tour
11/04/2020 - 20:16 (64 letture)

duke
Sabato 11 Aprile 2020, 20.48.05
1
....a me questa band piace....offre belle songs e un bello spettacolo ai concerti......non saranno degli innovatori....ma sono onesti e simpatici....
RECENSIONI
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