vabbè loro non hanno mai spiccato veramente, hanno sempre saputo suonare bene vari stili ma non hanno mai veramente spiccato per qualità e bravura. Sono dei buoni mestieranti e la traccia lo dimostra ha un buon tiro è basica è di mestiere è suonata secondo la regola e registrata pure bene. è uno dei dischi che sto aspettando di sentire tutto perché ho delle intenzioni per un acquisto futuro.