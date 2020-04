GRAVELAND: nel roster di The Oath e White Wolf, album in autunno

15/04/2020 - 10:46 (67 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 2 Spero che sia un album di inediti, Ŕ dal 2013 che non ne pubblicano uno ormai. 1 Grandi! Bella notizia ..