SINISTER: ecco il lyric video della nuova ''Apostles Of The Weak''

15/04/2020 - 17:51 (127 letture)



4 Per me pezzo troppo lungo, loro comunque sono sempre stati su buoni livelli, peccato non ci sia ancora la rece del mio preferito: Aggressive Measures 3 bel pezzo, loro li attendevo e stavo rosicando perché ancora non era uscito fuori nessun pezzo, ora sono stato accontentato! Bel pezzo perché è suonato molto bene e si sentono alcuni accenni melodici molto apprezzati nel mio caso. A mio parere questa presenza di riff più melodici (stiamo pur sempre parlando di melodia in un contesto alla sinister quindi non troppo pronunciata ma presente) rende i loro pezzi ancora più validi e quel gusto melodico spraso qua e la abbinato alla potenza che hanno sempre avuto fa solo che bene alla struttura del pezzo. Insomma ottimo esempio di Death metal brutale immediato con un buon gusto melodico di fondo. Bravi!! Comprerò il disco. 2 una bomba al napalm olandese x il lockdown , sempre piaciuti loro . 1 Che goduria...Sinister e Ulcerate acquisto obbligatorio, senza se e senza ma. E ce ne sono altri .. un po' alla volta, la mia lista e' senza fine .