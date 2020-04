non so onestamente quanto senso abbia tutto ciò, bo creare un gruppo per fare solo cover quando sei poi un signor musicista come loro...bho meglio fare degli inediti. Però evidentemente questo per loro è uno sfogo una sorta di divertimento per variare. Non sono totalmente in disaccordo con le cover, se sono fatte bene posso anche ascoltare con piacere anche se logicamente sempre meglio degli inediti. Il pezzo cover qua sopra alla fine ha un buon tiro ma va preso per quello che è una cover e stop. Un disco che magari sarebbe simpatico comprare ad un prezzo scontato dato che sempre di cover si tratta. Ripeto va preso per quel che è senza troppe menate.