THE PRETTY RECKLESS: firmato accordo con Century Media Records

16/04/2020 - 17:35 (64 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 1 The Pretty Reckless sono un gran bel gruppo di rock alternativo di quello che negli anni '90 avrebbe sbancato. Un gruppo che, peraltro, ha una bravissima cantante che ha la "sfiga" di essere troppo bella per essere presa sul serio. Vedo che nel sito le news su di loro sono sempre puntuali, peccato che manchino le recensioni dei loro album.