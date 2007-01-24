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17/04/20
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Through a Warren of Shadow

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17/04/20
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15 Pearls And Gems

17/04/20
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Doomed Heavy Metal

17/04/20
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La Grande Mascarade (EP)

17/04/20
THE DITCH AND THE DELTA
The Ditch And The Delta

17/04/20
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17/04/20
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17/04/20
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16/04/20
CULT OF FIRE + MALOKARPATAN
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16/04/20
STORMTIDE + TBA
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17/04/20
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18/04/20
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GARAGESOUND - BARI

18/04/20
CULTUS SANGUINE + TETHRA
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20/04/20
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21/04/20
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21/04/20
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FM: disponibile un video dall'ultimo album
16/04/2020 - 19:52 (40 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
13/07/2019
Live Report
WOLFMOTHER - LARS ROCK FEST 2019
Giardini pubblici, Chiusi Scalo (SI), 07/07/2019
10/10/2018
Live Report
SAXON + FM + RAVEN
Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 05/10/2018
27/08/2016
Live Report
WOLFMOTHER + GIUDA + ONELEGMAN
Festareggio, Campovolo Reggio Emilia (RE), 24/08/2016
13/05/2016
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WOLFMOTHER + ELECTRIC CITIZEN
Alcatraz, Milano, 08/05/2016
04/08/2015
Live Report
PFM + LOSCOMOBILE
Nuvolari Libera Tribù, Cuneo (CN), 31/07/15
14/08/2013
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Canta De André - Spazio Ente Fiera, Messina, 07/08/2013
21/07/2012
Live Report
WOLFMOTHER + BUD SPENCER BLUES EXPLOSION
10 Giorni Suonati!, Castello Sforzesco, Vigevano (PV), 10/07/2012
25/08/2009
Live Report
PFM
Canta De André - Galluccio (CE) 18/07/2009
21/03/2009
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Canta De Andrè - Teatro Augusteo, Napoli 10/03/2009
24/01/07
Intervista
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Parlano Patrick e Franz
 
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SCHATTENMANN: firmano per AFM Records
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