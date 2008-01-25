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21/04/20
UADA + VELNIAS + GRIFT + SOLBRUD
Revolver Club - San Donà di Piave (VE)

23/04/20
IGORRR + AUTHOR & PUNISHER + OTTO VON SCHIRACH
LEGEND CLUB - MILANO

23/04/20
TERRORIZER + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

24/04/20
1914 + guests
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA
TRIVIUM: ascolta la nuova ''Amongst The Shadows & The Stones''
17/04/2020 - 08:41 (76 letture)

ObeYM86
Venerdì 17 Aprile 2020, 10.37.53
1
Avevo perso la speranza/pazienza con questi ragazzi... Alex Bent ha completamente cambiato le prospettive,gran pezzo!
RECENSIONI
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ARTICOLI
14/06/2019
Live Report
TRIVIUM + While She Sleeps + Hell’s Guardian
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25/01/2008
Intervista
TRIVIUM
Parla Travis Smith
 
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