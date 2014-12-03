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Revolver Club - San Donà di Piave (VE)

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LEGEND CLUB - MILANO

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ULCERATE: tutto il nuovo album in streaming
17/04/2020 - 08:57 (102 letture)

Tatore
Venerdì 17 Aprile 2020, 15.02.54
2
Mmmmhhhh...il singolo lasciava ben sperare...appena mi gira nel modo giusto me lo sparo a casa!
lisablack
Venerdì 17 Aprile 2020, 12.32.16
1
Album da paura ..si candida gia' da ora come miglior uscita death del 2020
RECENSIONI
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08/12/2014
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ULCERATE + WORMED + SOLACE OF REQUIEM + GIGAN+ DÉPARTE
Lo-Fi Club, Milano - 03/12/14
 
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