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23/04/20
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23/04/20
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24/04/20
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24/04/20
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ABORTED: ascolta la nuova ''Serpent of Depravity''
17/04/2020 - 17:04 (75 letture)

Gladio
Venerdì 17 Aprile 2020, 22.05.09
2
Solita noia.
lisablack
Venerdì 17 Aprile 2020, 18.27.39
1
Solita mazzata👍
RECENSIONI
77
s.v.
82
80
80
100
90
85
76
ARTICOLI
26/02/2017
Live Report
KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 21/02/2017
01/02/2013
Live Report
VADER + ABORTED + BONDED BY BLOOD + FHOBI + BLOODSHOT DAWN
Colony Club, Brescia, 27/01/2013
 
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