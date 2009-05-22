ABORTED: ascolta la nuova ''Serpent of Depravity''

20/04/20
NECRODEATH
Neraka (EP)
21/04/20
HYPERION (ITA)
Into the Maelstrom
23/04/20
HELIOSS
Devenir le Soleil
24/04/20
MALIST
To Mantle The Rising Sun
24/04/20
BLAZE OF SORROW
Absentia
24/04/20
ULCERATE
Stare Into Death and Be Still
24/04/20
SETOML
Reincarnation
24/04/20
KING WITCH
Body Of Light
24/04/20
LUSTRE
The Ashes Of Light
24/04/20
SABIENDAS
Repulsive Transgression
18/04/20
DEATHLESS LEGACY
SPLINTER CLUB - PARMA
18/04/20
NECRODEATH
GARAGESOUND - BARI
18/04/20
CULTUS SANGUINE + TETHRA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
20/04/20
ROSS THE BOSS + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/20
UADA + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
21/04/20
UADA + VELNIAS + GRIFT + SOLBRUD
Revolver Club - San Donà di Piave (VE)
23/04/20
IGORRR + AUTHOR & PUNISHER + OTTO VON SCHIRACH
LEGEND CLUB - MILANO
23/04/20
TERRORIZER + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
24/04/20
1914 + guests
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA
24/04/20
TERRORIZER + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)