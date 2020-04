CRO-MAGS: online il lyric video del singolo ''The Final Test''

18/04/2020 - 12:02 (82 letture)



Anna Rosa "annie" Lupo 2 si pezzo che avevo sentito qualche settimana fa appena uscito. Sound preso in prestito dai bad brains (quelli pi¨ recenti della reunion anni 2000) si sente palesemente ma non mi dispiace questo miscuglio cro mags bad brains. Rispetto per flanagan e per i suoi cro mags qualsiasi siano gli altri musicisti coinvolti, che sono sempre ottimi professionisti turnisti. Attendo a giugno che Ŕ ancora lontano purtroppo. 1 Bentornati ragazzi..... Il singolo non mi entusiasma ma ho fiducia in voi.....aspetto il full length. Ossequi!