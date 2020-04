MORBID ANGEL: a maggio uscirà ''Altars of Madness – Ultimate Edition''

19/04/2020 - 10:38 (420 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 8 Era già stato rimasterizzato, solo per collezionisti o per chi, per cause anal-grafiche non ha potuto ascoltarlo all'epoca. 7 La nuova copertina è terrificante, non in senso buono. 6 Sarà la terza ristampa e la trovo pressoché inutile visto che altars è ancora facilmente trovabile e il live in questione lo si può tranquilamente guardare da YouTube... 5 Quante ristampe sono uscite di questo disco? Fare un disco nuovo di alto livello (dato che l'ultimo veramente buono è Gatesway to annihilation del 2000) no eh? Misà che anche loro sono finiti, kaput. Comunque Altars of madness è un capolavoro, se qualcuno (magari che ha iniziato con il metal da pochi giorni) non ce l'ha, se lo procuri. 4 Capolavoro del death metal. Comunque e’ meglio la ristampa scorsa che ho poiche’ il concerto e’ in dvd 3 Capolavoro e i due successivi lo sono ancora di più. 2 Concordo con lisablack. Album seminale se ce n’e uno. 1 Che capolavoro immenso..ho il disco comprato all' epoca, l' ho consumato per anni...chi ancora non conosce questo disco, mi rivolgo ai giovani, si faccia sotto a comprarlo. Questo e' un monumento al metal estremo