HAIL SPIRIT NOIR: ascolta un brano dal nuovo disco

21/04/20
HYPERION (ITA)
Into the Maelstrom
23/04/20
HELIOSS
Devenir le Soleil
24/04/20
STONEFLOWER
Finally
24/04/20
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Orsok
24/04/20
VOICES OF RUIN
Path To Immortality
24/04/20
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Reincarnation
24/04/20
MALIST
To Mantle The Rising Sun
24/04/20
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Repulsive Transgression
24/04/20
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The Ashes Of Light
24/04/20
VICTORIA K
Essentia
21/04/20
UADA + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
21/04/20
UADA + VELNIAS + GRIFT + SOLBRUD
Revolver Club - San Donà di Piave (VE)
23/04/20
IGORRR + AUTHOR & PUNISHER + OTTO VON SCHIRACH
LEGEND CLUB - MILANO
23/04/20
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TRAFFIC CLUB - ROMA
24/04/20
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ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA
24/04/20
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REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
25/04/20
1914 + guests
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
25/04/20
TERRORIZER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
26/04/20
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28/04/20
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