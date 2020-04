MAYHEM: tre date in Italia a ottobre con Mortiis

21/04/2020 - 11:27 (163 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 lambru sei diventato un black metaller misantropo e nichilista? 3 ...sempre se saremo ancora vivi, ho poche speranze.... 2 pensare di organizzare concerti quest'anno mi sembra assurdo, ormai bisogna rassegnarci all'idea (come è giusto che sia) che fino all'anno prossimo non ci saranno festival, e nessun tipo di concerti...ma quando riprenderanno sarà ancora più bello!!! 1 È da correggere. Ottobre 2021.