TRIBULATION: iniziati i lavori sul prossimo disco

Bellissima news anche per Me! Li seguo dai tempi del loro secondo album "the formulas of death" e finora non hanno steccato un album. Dal vivo poi risultano ancora pi¨ coinvolgenti. Visti anni fa a Bari, di supporto agli Insomnium, e ne conservo un ottimo ricordo 😚 sia dello show che per autografi e le foto pre-concerto fatte con tutti loro (🙃 eccetto il cantante) Particolarmente affezionato sono a Jonathan HultÚn (uno dei due chitarristi) ... a giorni mi dovrebbe arrivare a casa proprio il suo 💿 album da solista "Chants From Another Place".