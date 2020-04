KATATONIA: ascolta la nuova ''The Winter of our Passing''

22/04/2020 - 13:25 (65 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Aspettiamo freneticamente l'uscita del disco anche se li preferivo "prima".....quando li conobbi e li iniziai ad amare.....comunque si sono evoluti bene e sempre con gran gusto e maestria sono andati avanti per la loro strada....e sono quasi 30 anni. Lode a loro! 1 Bellissima. Sempre alta classe.