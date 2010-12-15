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IGORRR + AUTHOR & PUNISHER + OTTO VON SCHIRACH
LEGEND CLUB - MILANO

23/04/20
TERRORIZER + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

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1914 + guests
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

24/04/20
TERRORIZER + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

25/04/20
1914 + guests
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

25/04/20
TERRORIZER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

26/04/20
EXTREMA + STRANA OFFICINA + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

28/04/20
YES
TEATRO DAL VERME - MILANO

29/04/20
YES
AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE - ROMA

30/04/20
YES
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
KATATONIA: ascolta la nuova ''The Winter of our Passing''
22/04/2020 - 13:25 (65 letture)

Kiodo 74
Mercoledì 22 Aprile 2020, 15.12.10
2
Aspettiamo freneticamente l'uscita del disco anche se li preferivo "prima".....quando li conobbi e li iniziai ad amare.....comunque si sono evoluti bene e sempre con gran gusto e maestria sono andati avanti per la loro strada....e sono quasi 30 anni. Lode a loro!
Havismat
Mercoledì 22 Aprile 2020, 13.50.38
1
Bellissima. Sempre alta classe.
RECENSIONI
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