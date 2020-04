ALESTORM: presentato il video di ''Tortuga''

23/04/2020 - 16:10 (224 letture)



Discutine con noi sul FORUM 7 A me piacciono, chiaro che non hanno nessuna pretesa di essere presi seriamente... Sono una band parodia e come tale vanno presi...non sono per niente accostabili ai Running Wild 6 Possono anche essere una band parodia ma se questo pezzo fa pena lo fa punto e basta. I Blazon Stone sono, anzi erano un gruppo tributo ai Running, gli Hammer King mi dicono poco gli ultimi non li conosco Molto meglio i Traveler. 5 ....che cagata.....hanno fatto songs migliori...in passato....ma questa non si puo' proprio sentire.... 4 Ma loro sono una band parodia. Basta leggere i testi e guardare i video, sostanzialmente sono assimilabili ai Nanowar. Bravi in quello che fanno...a patto che si voglia ridere e fare party, con attitudine punk. I Running Wild utilizzavano invece il tema piratesco come concept, non sono paragonabili. Piuttosto invece ascoltatevi i Blazon Stone, gli Hammer King o i pirati spaziali Messenger. 3 mamma mia che schifo !!! la parabola ( in discesa ) intrapresa con il precedente lavoro continua. una parodia ... ecco cosa mi sembra. una parodia dei migliori alestorm 2 La penso come Underground, pensi Tortuga e pensi Running Wild. Questo pezzo qua č brutto forte, roba per metallini 14enni che neanche fa ridere. 1 Che porcata incredibile. Pensi a Tortuga e ti vengono in mente i Running Wild, stessa classe di questi qui. Come siamo caduti in basso.