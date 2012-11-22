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30/04/20
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01/05/20
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02/05/20
DEATHLESS LEGACY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
BLAZE OF SORROW: ecco la versione integrale del nuovo disco
23/04/2020 - 22:08 (33 letture)

RECENSIONI
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02/05/2013
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TITANIC ECHO FEST - AMENRA + RISE ABOVE DEAD + BLAZE OF SORROW + NECANDI HOMINES
Day Three, Bronson Club, Ravenna, 27/04/2013
19/01/2013
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22/11/2012
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MELENCOLIA ESTATICA + FROSTMOON ECLIPSE + UMBRA NOCTIS + FUNERA EDO + BLAZE OF SORROW + MALANOCTEM
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